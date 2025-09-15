إعلام عبري: قصف جوي كثيف تمهيدا لعملية برية واسعة بغزة

قال موقع "واللا" العبري إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ عملية مكثفة ضد العديد من "الأهداف الإرهابية" في مدينة غزة، اليوم الإثنين.

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير إن عملية قصف جوي كثيفة بدأت وتسبق العملية البرية في مدينة غزة، وتمهد لدخول القوات برا.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة القتلى في الغارات الإسرائيلية المتواصلة، منذ فجر اليوم الاثنين، إلى 62، غالبيتهم في مدينة غزة.

ومساء اليوم، قُتل أربعة مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية من طائرة مسيّرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

كما قُتل مواطنان وأصيب آخرون، في وقت سابق، جراء قصف خيمة فوق سطح منزل لعائلة الكويفي في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة عدد من المواطنين باستهداف طائرات، مركبة مدنية على شارع الجلاء، وشاحنة مياه في حي الشيخ رضوان، في مدينة غزة.

ومنذ صباح الاثنين، دمّر الجيش الإسرائيلي عددا من العمارات والأبراج السكنية أبرزها برج الغفري -أعلى أبراج المدينة- والمكون من 20 طابقا ويقطنه المئات من العائلات، إضافة إلى أنه يضم مقرات لوسائل إعلام وشركات إنتاج إعلامي وشركات تجارية أخرى.

وفي السياق ذاته، أبلغ مستوطنون إسرائيليون وسط إسرائيل، مساء الاثنين، عن سماع دوي انفجارات قوية نتيجة غارات الجيش في قطاع غزة.