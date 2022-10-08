قناة إسرائيلية: ضغوط أمريكية قد تدفع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

كشفت تقارير عبرية، الجمعة، عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بين لبنان، وإسرائيل حول ترسيم الحدود.



وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "التقديرات داخل إسرائيل، تشير إلى أنه بسبب الضغط الشديد من الولايات المتحدة، لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق".



وأكدت القناة العبرية، أنه يمكن التوصل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل، فقط بعد الانتخابات، وفق التقديرات داخل إسرائيل.



وأوضحت القناة العبرية، أن "لُب الخلاف في الاتفاقية البحرية مع لبنان، هو مقدار العائدات التي ستحصل عليها إسرائيل من حقل قانا".



ووفق القناة، من المتوقع أن يصل رد لبنان إلى الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين يوم الأحد المقبل.



ومساء الجمعة، تحدث وزير الدفاع بيني غانتس، مع رؤساء السلطات المحلية التي تقع على خط المواجهة في شمال إسرائيل، وأطلعهم على آخر التطورات، وعلى الاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وأكد لهم أنه لا توجيهات خاصة لسكان هذه المنطقة في المرحلة الحالية.



وأكد غانتس، أنه في هذه المرحلة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في إسرائيل، مشيراً إلى أنه في حال وجودها سيتم نقلها بطريقة منظمة.



في المقابل، تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضاً لاحتمال وقوع مواجهة محدودة مع حزب الله اللبناني، رغم أن تقدير احتمالية وقوعها ليست عالية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.