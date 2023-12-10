الفيتو الأمريكي .. "شهادة وفاة" لمواثيق حقوق الإنسان
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين، لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الأحد، يرى حقوقيون أن هذا الإعلان فقد قيمته مع عجزه عن وضع حد لـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرَّض لها سكان قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بـ"مباركة" أمريكية.
وقال حقوقيون تحدثت معهم "إرم نيوز" إن "استمرار الحرب الإسرائيلية بعد الفيتو الأمريكي يعد بمثابة "شهادة وفاة" لقوانين حقوق الإنسان الدولية، بعد انتهاك أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق وهو الحق في الحياة"، وسط استغراب من الصمت العالمي من عواصم نصبت نفسها دائمًا مدافعة عن حقوق الإنسان.
وصوتت 13 دولة من الـ15 الأعضاء في المجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات ويدعو لـ"وقف إطلاق فوري في غزة لدواع إنسانية"، مقابل معارضة أمريكا وامتناع بريطانيا عن التصويت.
فقدان المصداقية
وقال المحامي عاصم ربابعة، رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان في الأردن، إن "ما يحدث في قطاع غزة هو اختبار لجميع الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدًا " أن الفيتو الأمريكي يعكس معايير مزدوجة للسياسة الخارجية ويتسبب بفقدان المصداقية لجميع الدول التي تدّعي الدفاع عن السلام".
ويرى ربابعة أن "هذه الممارسات المزدوجة ستفقد الشعوب خصوصًا في المنطقة العربية ثقتهم بالولايات المتحدة وغيرها، باعتبارها دولًا راعية لحقوق الإنسان، كما سيؤدي إلى زيادة نسبة التطرف".
وأشار رئيس مركز عدالة إلى أن "الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها كتيار دولي يعمل من خلال مؤسسات وتعجز عن وقف حرب تعتدي على أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق بالحياة"، مبينًا أن "الممارسات الإسرائيلية تطال جميع الحقوق من الحق بالحياة إلى الحق بالطعام والشرب والمسكن، والتعبير عن الرأي ..".
ازدواجية أمريكية
بدورها، قالت المحامية الأردنية المتخصصة في حقوق الإنسان، نسرين زريقات، إن "القرار الأمريكي خرق واضح لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن ذلك بالحديث عن "المادة 99".
وذكرت زريقات الحاصلة على لقب مدافعة استثنائية عن حقوق الإنسان لعام 2018، أن "الشعوب في المنطقة تحتفل كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتتمنى تحقيق الأمن والسلام في فلسطين المحتلة"، معبرة عن "خيبة أمل كبيرة جراء الازدواجية الأمريكية والغربية واستمرار الانتهاكات تجاه حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في غزة".
وانتقدت زريقات "ازدواجية الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أمام شعوبها وفي الوقت ذاته تطالب بقتل الأبرياء في غزة وتدعم استمرار الحرب"، قائلة إن "الولايات المتحدة تدافع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وتنسى حقوق الشعب المغتصبة من قبل الاحتلال".
واعتبرت "أننا اليوم أمام مواجهة حقيقية مع كل المعايير والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول، وهناك ضرورة لإعادة تعريف المبادئ الإنسانية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قصف قطاع غزة جوًّا وبحرًا وبرًّا، ما خلف نحو 18 ألف قتيل و50 ألف مصاب، إضافة لدمار كبير وأزمة إنسانية غير مسبوقة جراء قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء، واستهدافها المستشفيات، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإغاثية.
وجاءت الحرب، بعد أن شنَّت حركة حماس وفصائل من غزة هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة؛ ما تسبب بمقتل 1200 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف، فضلًا عن احتجاز نحو 240 شخصًا، بحسب الدولة العبرية.