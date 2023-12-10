الفيتو الأمريكي .. "شهادة وفاة" لمواثيق حقوق الإنسان

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين، لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الأحد، يرى حقوقيون أن هذا الإعلان فقد قيمته مع عجزه عن وضع حد لـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرَّض لها سكان قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بـ"مباركة" أمريكية.

وقال حقوقيون تحدثت معهم "إرم نيوز" إن "استمرار الحرب الإسرائيلية بعد الفيتو الأمريكي يعد بمثابة "شهادة وفاة" لقوانين حقوق الإنسان الدولية، بعد انتهاك أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق وهو الحق في الحياة"، وسط استغراب من الصمت العالمي من عواصم نصبت نفسها دائمًا مدافعة عن حقوق الإنسان.

وصوتت 13 دولة من الـ15 الأعضاء في المجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات ويدعو لـ"وقف إطلاق فوري في غزة لدواع إنسانية"، مقابل معارضة أمريكا وامتناع بريطانيا عن التصويت.