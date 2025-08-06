سوريا تعلن إحباط مخطط لتفجير كنيسة في طرطوس (صور)

أعلنت السلطات السورية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس أحبطت مخططاً لتفجير كنيسة في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا، وقبضت على شخصين خلال محاولتهما تنفيذ العمل الإرهابي.

أخبار ذات علاقة المرصد السوري: مسلح يهاجم كنيسة في حمص بـ"قنبلة"

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تيليغرام عن قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال محمد عبد العال قوله في تصريح اليوم: وردت إلينا معلومات استخباراتية دقيقة، تُفيد بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، تمهيدًا لتنفيذ عملٍ إرهابي يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة.

وأضاف: نفّذنا عبر وحدة المهام الخاصة عمليةً أمنيةً نوعية، جاءت بعد عملية رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة ومكثفة، أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية الإجرامية، حيث حالت سواعد رجالنا دون إتمام المخطط الإرهابي".

وأشار إلى أنه خلال العملية ضُبطت عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير، وأوراق كُتبت عليها عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، إضافة إلى راية سوداء.

ونشرت وزارة الداخلية السورية اسمي وصورتي عنصري "الخلية الإرهابية"، وهما "رمزي حمود ومنذر علي".

وأكد قائد الأمن الداخلي في طرطوس أن "أعين قوى الأمن لن تغفل لحظةً عن متابعة هذه المخططات الإجرامية، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المنطقة واستقرارها".