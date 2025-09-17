مع إطلاق "عربات جدعون 2" .. إسرائيل تعيد تجنيد المسرَّحين من الخدمة قسرًا

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادر قبل الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعشر سنوات.

وعزت الصحيفة العبرية الخطوة إلى "تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية للجيش الإسرائيلي، خاصة مع إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، المتوقع استمرارها في غزة حتى العام المقبل 2026".

قرار التعبئة

وضاعف الجيش الإسرائيلي تقريبًا إشعاراته في هذا الخصوص، لتبلغ 27,000 إشعار، مع توقعات مؤكدة بارتفاع العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى تجاوب 18 ألف جندي مع أوامر الاستدعاء، وتم توزيعهم بالفعل على وحدات عسكرية مختلفة، إلا أن 40% ممن تلقوا الأوامر طعنوا على القرار "لأسباب معظمها شخصية أو صحية أو عائلية"، لكن قيادة الجيش الإسرائيلي رفضت الطعون، وأوعزت بضمهم قسرًا إلى صفوف الخدمة العسكرية.

وتشمل قرارات التعبئة الاستثنائية جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

تغطية النقص الحاد

وشرعت قيادة الجيش الإسرائيلي قبل أيام في فتح باب العائدين إلى الخدمة العسكرية في قاعدة "تل هاشومير"، وأجرت مقابلات شخصية مع الجنود "للفرز والتصنيف"، وتوجيه المنضمين للخدمة العسكرية إلى المواقع الأكثر احتياجًا في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وبرّرت قيادة الجيش الإسرائيلي استدعاء الجنود دون سن الأربعين بـ"تغطية النقص الحاد في القوة البشرية، ولا سيما الأطباء، أو مشغلي المعدات الهندسية في مناطق القتال".