إسبانيا وإيرلندا تطالبان بتحقيق عاجل بشأن "احترام" إسرائيل لحقوق الإنسان

طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان في غزة.

وقصفت إسرائيل القطاع رداً على هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي على الأقل واحتجاز نحو 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 28576 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا منذ ذلك الحين في الضربات الإسرائيلية.

وعبّر الفلسطينيون المكدسون في آخر ملجأ لهم في القطاع عن مخاوفهم المتزايدة، اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل ستشن قريبًا هجومًا تخطط له على مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اختتام محادثات في القاهرة بشأن الهدنة من دون تحقيق انفراجة.

وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الإلكتروني: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة.. والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل"، بحسب وكالة رويترز.