"أتعامل مع الناس بدبلوماسية".. ألبانيزي يرد على هجوم نتنياهو

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء إنه يعامل قادة الدول الأخرى باحترام بعد أن هاجمه نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب قراره الاعتراف بدولة فلسطينية، وفق وكالة "رويترز".

وذكر ألبانيزي في مؤتمر صحفي "لا آخذ هذه الأمور على محمل شخصي، أتعامل مع الناس بشكل دبلوماسي"، وقال أمورا مماثلة عن زعماء آخرين".

وأدى هجوم نتنياهو على شخص ألبانيزي إلى تفاقم توتر العلاقات بين البلدين اللذين تطورت الأمور بينهما بعد أن قررت أستراليا الأسبوع الماضي الاعتراف المشروط بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

"خان إسرائيل"

وكتب نتنياهو في منشور على "إكس" أمس الثلاثاء، "سيتذكر التاريخ ألبانيزي على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي للصحفيين إنه أبلغ نتنياهو بقرار بلاده تأييد قيام دولة فلسطينية قبل أن تعلن حكومته المنتمية إلى يسار الوسط عن الخطة رسميا.

وأضاف، "قدمت لرئيس الوزراء نتنياهو في ذلك الوقت إشارة واضحة إلى وجهة نظري ووجهة نظر أستراليا بشأن المستقبل، وإشارة واضحة أيضا إلى الاتجاه الذي نسير فيه". وتابع قائلا "أعطيته الفرصة لتحديد الحل السياسي، منحته هذه الفرصة".

أزمة التأشيرات

وألغت إسرائيل هذا الأسبوع تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية بعد أن ألغت حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيزي تأشيرة دخول مشرع إسرائيلي بسبب تصريحات اعتبرتها الحكومة الأسترالية مثيرة للجدل وتحريضية.

وتشتد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب هجومها العسكري على قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وانزلاق قطاع غزة إلى أزمة إنسانية ونزوح معظم سكانه.

وشنت إسرائيل الهجوم على قطاع غزة بعد أن شنت حركة حماس هجوما عليها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.