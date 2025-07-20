رئاسة دروز سوريا ترحب بإدخال المساعدات وتدعو لوقف الهجوم على السويداء

أعلنت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز ترحيبها بجميع المساعدات الإنسانية الواردة إلى السويداء، وجددت المطالبة بالوقف الفوري "للهجوم الغاشم" على المحافظة.

وقالت الرئاسة في بيان إنها ترحب بجميع "المساعدات الإنسانية الواردة إلى محافظة السويداء المنكوبة، عبر المنظمات والجهات الدولية التي تمدّ يد العون لأهلنا في هذه المحنة الصعبة، ونثمّن كل جهد مخلص يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة".

وأضاف البيان: "ندعو، بكل وضوح وحزم، إلى الوقف الفوري للهجوم الغاشم على محافظة السويداء، ووقف حملات التضليل الإعلامي وبثّ الإشاعات المغرضة التي تهدف لتأجيج العنف والكراهية".

وجددت التأكيد على أنه "لا خلاف لنا مع أحد على أي أساس ديني أو عرقي، والخزي والعار لكل من يسعى إلى زرع الفتنة والكراهية في عقول الشباب".

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وكان "تلفزيون سوريا" نقل عن وزير الصحة السوري أن الهجري "يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى السويداء".

بينما نقلت إذاعة شام TV عن مصادر أن الهجري "لم يرفض دخول قوافل المساعدات الإنسانية، بل رفض دخول الوفد التابع للحكومة الانتقالية مع القوافل"، وأكدت بدء دخول القوافل دون الوفد السياسي المرافق الذي كان يضم الوزيرة هند قبوات، ومحافظ السويداء مصطفى بكور.