"معلبات الموت".. الجيش الإسرائيلي يترك عبوات مفخخة في غزة

تُشكّل مخلفات الجيش الإسرائيلي العسكرية، التي يترك بعضها على شكل عبوات طعام، خطرًا يهدد حياة سكان قطاع غزة.

ويزيد من هذا الخطر معاناة أهالي قطاع غزة من الجوع الشديد بسبب الحرب ومنع إسرائيل إدخال أيّ مواد غذائية إلى القطاع.

ويستغل الجيش الإسرائيلي حالة الجوع التي يعيشها سكان القطاع، وتحديدًا مدينة غزة وشمال القطاع، لتفخيخ بعض العبوات التي تشبه معلبات الطعام، والتي تنفجر بمجرد الإمساك بها ومحاولة فتحها؛ ما يؤدي لإصابة أو مقتل من يُقدِم على ذلك.

مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، استقبل عددًا من الحالات التي كانت ضحية لانفجارات بفعل هذه المخلفات التي تركها الجيش الإسرائيلي، وكان آخرها حالة طفل بُترت ثلاثة من أطرافه بسبب الانفجار قبل أن يفارق الحياة.

وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، محمد ريان، إن "الطفل يبلغ من العمر خمس سنوات ووصل بإصابة خطيرة ومبتورة ثلاثة من أطرافه"، لافتًا إلى أن إصابة الطفل نتجت عن عبثه بمخلفات عسكرية للجيش الإسرائيلي شرق دير البلح.