"معلبات الموت".. الجيش الإسرائيلي يترك عبوات مفخخة في غزة
تُشكّل مخلفات الجيش الإسرائيلي العسكرية، التي يترك بعضها على شكل عبوات طعام، خطرًا يهدد حياة سكان قطاع غزة.
ويزيد من هذا الخطر معاناة أهالي قطاع غزة من الجوع الشديد بسبب الحرب ومنع إسرائيل إدخال أيّ مواد غذائية إلى القطاع.
ويستغل الجيش الإسرائيلي حالة الجوع التي يعيشها سكان القطاع، وتحديدًا مدينة غزة وشمال القطاع، لتفخيخ بعض العبوات التي تشبه معلبات الطعام، والتي تنفجر بمجرد الإمساك بها ومحاولة فتحها؛ ما يؤدي لإصابة أو مقتل من يُقدِم على ذلك.
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، استقبل عددًا من الحالات التي كانت ضحية لانفجارات بفعل هذه المخلفات التي تركها الجيش الإسرائيلي، وكان آخرها حالة طفل بُترت ثلاثة من أطرافه بسبب الانفجار قبل أن يفارق الحياة.
وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، محمد ريان، إن "الطفل يبلغ من العمر خمس سنوات ووصل بإصابة خطيرة ومبتورة ثلاثة من أطرافه"، لافتًا إلى أن إصابة الطفل نتجت عن عبثه بمخلفات عسكرية للجيش الإسرائيلي شرق دير البلح.
وأوضح ريان في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الطفل كان يلهو بجسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي يشبه علب الطعام"، مبينًا أن الطفل لقي مصرعه بعد ساعات من وصوله للمستشفى، وأن الشظايا كانت منتشرة بجميع أنحاء جسده.
وأضاف: "الشباب الذين قاموا بإنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى أكدوا وجود الكثير من الأجسام المشبوهة التي تشبه إلى حد ما معلبات الطعام، وبعضها معدات عسكرية فارغة"، مبينًا أن ذلك يشير إلى أنها تركت بشكل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي.
وبين أن "الطواقم الطبية تعاملت خلال الحرب مع العديد من حالات البتر الصعبة؛ ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة نوعية في حربه على غزة"، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على توثيق مثل هذه الحوادث.
وتابع: "يبدو أن مخلفات الجيش الإسرائيلي بها صواعق متفجرة، وأن هناك تعمُّدًا لتركها في المكان كطعم للسكان، خاصة مع قلة المواد الغذائية وبحث السكان عن أيّ بدائل بمختلف الطرق، في ظل الأوضاع الصعبة في القطاع".
من ناحيته، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة في غزة محمد الحاج، إنه "من غير المستبعد أن تكون المخلفات العسكرية التي يتركها الجيش الإسرائيلي طُعْمًا للسكان لقتلهم أو إصابتهم بشكل خطير".
وأوضح الحاج في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الطواقم الطبية تعاملت مع العديد من الحالات الخطيرة التي وصلت إلى المستشفيات أو قتلت بسبب العبث بالمخلفات العسكرية الإسرائيلية، خاصة فئة الأطفال"، مؤكدًا أن بعضًا منها يشبه معلبات الطعام.
وأضاف: "نرجح أن يُقدِم الجيش الإسرائيلي على تحويل مخلفاته العسكرية، وخاصة معلبات الطعام، إلى مواد متفجرة، وتركها في بعض الأماكن السكنية في القطاع، وذلك من أجل إيقاع أكبر عدد من الضحايا والمصابين".
وأشار الحاج إلى أنه "لا يمكن تقديم إحصائية أو معلومات دقيقة بشأن ضحايا مخلفات الجيش الإسرائيلي بسبب صعوبة التوثيق وعدم القدرة على الوصول إلى جميع مناطق القطاع وتحديدًا مدينة غزة وشمال القطاع"، مبينًا أن ذلك سيكون واضحًا بشكل أكبر بعد انتهاء الحرب.