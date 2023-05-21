السودان.. "الدعم السريع" تعد الكوادر الطبية بتسهيل عملها وإنهاء الأوضاع "الاستثنائية"
أبدت قوات الدعم السريع في السودان، استعدادها "لتسهيل سبل عمل الكوادر الصحية والطبية، والتصدي لأي انتهاكات تستهدفهم من أي طرف كان، لتمكينهم من أداء واجبهم بطريقة آمنة ومستقرة"، وإنهاء الأوضاع "الاستثنائية" في البلاد.
وتشهد البلاد صراعًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلع في الـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 705 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وأشارت في رسالة وجهتها إلى الكوادر الطبية والصحية في البلاد، إلى أنها "خصصت رقمًا خاصًا للتواصل مع الكوادر الطبية والصحية لضمان انسياب الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز وحل أي إشكاليات بما يضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين".
وتوجهت في رسالتها، التي نشرتها عبر حساب القوات الرسمي على موقع "تويتر"، بالشكر للكوادر الطبية والصحية في مختلف المرافق الصحية على امتداد السودان، والتي تعمل في ظروف صعبة للغاية، ملتزمة بأداء واجبها المقدس رغم المخاطر البالغة على أرواحها وأمنها وسلامتها.
واعتذرت قوات الدعم من الكوادر الصحية والطبية السودانية، عن كل ما أصابها جراء الحرب التي "فرضتها فلول النظام البائد" بحسب وصفها، واعدة إياها بأن "تنتهي هذه الأوضاع الاستثنائية قريبًا، وأن يعم السلام البلاد، وتتوافر لهم ظروف أفضل لأداء مهامهم الجليلة".
وفي سياق متصل، أعلنت الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية"، اليوم الأحد، أن أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المعونة، بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ورحبت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بتوقيع الجيش وقوات الدعم السريع، اتفاق حول وقف قصير الأجل لإطلاق النار والترتيبات الإنسانية.
وكان وفدا الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا، مساء أمس السبت، على اتفاق ينص على وقف القتال والسماح بتوصيل المساعدات الانسانية، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية لسكان البلاد، على أن يبدأ سريان الاتفاق عقب 48 ساعة، لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
وقالت الآلية الثلاثية في بيان تلقاه موقع"إرم نيوز" إن "احترام وقف إطلاق النار أمر حاسم لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني بحاجة ماسة إلى المعونة، أي أكثر من نصف سكان البلاد".
وحثت الآلية الثلاثية الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ في الساعة 09:45 مساء بتوقيت الخرطوم في 22 أيار/مايو الجاري.
وأكدت أنها "تقف على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق نار مدته 7 أيام، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان".
ودعت الآلية الثلاثية المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإنسانية، إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.
ولقي اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أُبرم في مدينة جدة السعودية، بوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، ترحيبًا واسعًا من القوى المدنية في السودان، وسط دعوات لطرفي الصراع بضرورة الالتزام بما تم توقيعه وتطويره إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويعالج الأزمة السياسية.