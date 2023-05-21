السودان.. "الدعم السريع" تعد الكوادر الطبية بتسهيل عملها وإنهاء الأوضاع "الاستثنائية"

أبدت قوات الدعم السريع في السودان، استعدادها "لتسهيل سبل عمل الكوادر الصحية والطبية، والتصدي لأي انتهاكات تستهدفهم من أي طرف كان، لتمكينهم من أداء واجبهم بطريقة آمنة ومستقرة"، وإنهاء الأوضاع "الاستثنائية" في البلاد.

وتشهد البلاد صراعًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلع في الـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 705 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت في رسالة وجهتها إلى الكوادر الطبية والصحية في البلاد، إلى أنها "خصصت رقمًا خاصًا للتواصل مع الكوادر الطبية والصحية لضمان انسياب الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز وحل أي إشكاليات بما يضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين".