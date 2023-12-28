تقرير: إسرائيل تخشى تحول حماس إلى "فكر عالمي"

يخشى مراقبون إسرائيليون، أن تصبح حماس فكرة عابرة للحدود، في ظل نزعات تأييد واضحة بين الشباب الغربي لقضية غزة، ووسط مخاوف من دعم إيراني على غرار ما تقدمه لميليشيا حزب الله.

وقالت صحيفة "زِمان يسرائيل" في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الكثير من المحللين في مجال مكافحة الإرهاب حاولوا إعادة دراسة وفهم نوايا حماس وتوجهاتها عقب التخطيط والهجوم المحكم في السابع من أكتوبر، وخلصوا إلى أنه بعد 36 عامًا من عدم تنفيذها لهجمات ناجحة في الخارج، يمكن أن تصبح الحركة ذات بعد عالمي.

واستشهدت الصحيفة بأنباء من الدنمارك وألمانيا وهولندا بشأن اعتقال أشخاص خططوا لهجمات ضد مؤسسات يهودية في أوروبا، زاعمة أن التحقيقات أظهرت أن بعضهم على صلة بكتائب عز الدين القسام، ذراع حماس العسكرية.

وفي الولايات المتحدة، نبَّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، كريستوفر راي، إلى زيادة وتيرة التحذيرات ذات الصلة بهجمات "إرهابية"، وقال في جلسة استماع أمام الكونغرس: "نقدر أن أفعال حماس وحلفائها ستعد مصدر إلهام لم نعهده منذ ظهور داعش".