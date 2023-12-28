تقرير: إسرائيل تخشى تحول حماس إلى "فكر عالمي"
يخشى مراقبون إسرائيليون، أن تصبح حماس فكرة عابرة للحدود، في ظل نزعات تأييد واضحة بين الشباب الغربي لقضية غزة، ووسط مخاوف من دعم إيراني على غرار ما تقدمه لميليشيا حزب الله.
وقالت صحيفة "زِمان يسرائيل" في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الكثير من المحللين في مجال مكافحة الإرهاب حاولوا إعادة دراسة وفهم نوايا حماس وتوجهاتها عقب التخطيط والهجوم المحكم في السابع من أكتوبر، وخلصوا إلى أنه بعد 36 عامًا من عدم تنفيذها لهجمات ناجحة في الخارج، يمكن أن تصبح الحركة ذات بعد عالمي.
واستشهدت الصحيفة بأنباء من الدنمارك وألمانيا وهولندا بشأن اعتقال أشخاص خططوا لهجمات ضد مؤسسات يهودية في أوروبا، زاعمة أن التحقيقات أظهرت أن بعضهم على صلة بكتائب عز الدين القسام، ذراع حماس العسكرية.
وفي الولايات المتحدة، نبَّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، كريستوفر راي، إلى زيادة وتيرة التحذيرات ذات الصلة بهجمات "إرهابية"، وقال في جلسة استماع أمام الكونغرس: "نقدر أن أفعال حماس وحلفائها ستعد مصدر إلهام لم نعهده منذ ظهور داعش".
ازدواجية حماس
الصحيفة أشارت إلى أن "حماس منذ تأسيسها اتسمت بالازدواجية، فهي من جانب حركة وطنية ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية، ومن جانب آخر حركة مقاومة إسلامية عنيفة، تستمد أيديولوجيتها من أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين".
وأضافت "زِمان يسرائيل" أنه "على الرغم من الفكر الجهادي، إلا أن جهاد حماس غير عالمي، على عكس تنظيمي داعش والقاعدة، حتى أن المنظمتين الأخيرتين كانتا اتهمتا حماس بالكفر؛ لأنها انخرطت في الانتخابات، إضافة إلى اعتمادها على الدعم الشيعي".
ورصدت الصحيفة محاولات قام بها منتمون لحماس في الخارج، لم تحقق نجاحًا، وقالت إن حماس لا تمانع في ضرب أهداف غربية، لكنها تفضل التركيز على الهجمات داخل إسرائيل.
كما ذكَّرت بدعم إيران السخي لحماس، سواء بالتمويل أو التدريب أو الدعم اللوجستي عبر فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الخارجية، وتساءلت ما إذا ما كانت إيران ستعمل على دعم حماس لبناء شبكات عملياتية في الخارج، على غرار ما فعلته مع ميليشيا حزب الله.
نقطة تحول
وتعتقد الصحيفة أن يوم السابع من أكتوبر شكَّل نقطة تحول بالنسبة لحماس، وأن الحركة ستعمل على الانشغال بأهداف خارج بيئتها المحيطة.
وأقرت الصحيفة بأن نسبة تأييد حماس بين أبناء الجيل الشاب في الغرب ولا سيما بين الطلاب تزايدت، وقالت إن الطلاب خرجوا للتظاهر والاحتجاج ضد إسرائيل، وقدَّرت أنه لو أصبح القليل منهم فقط متطرفًا ستتزايد فرص تنفيذ اعتداءات.
وأشارت إلى "استغلال حماس لصور المعاناة والدمار التي تنشر يوميًا قادمة من غزة، هناك حيث يُقتَل المواطنون، وكل ذلك يزيد فرص تحول أيديولوجية حماس إلى العالمية".
المصدر: صحيفة "زِمان يسرائيل" العبرية