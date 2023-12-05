حماس: لا مفاوضات حتى تنتهي الحرب على غزة
جددت حركة حماس الفلسطينية تأكيدها بأنه "لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال أسامة حمدان، القيادي في الحركة، إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى "يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة "تحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين، وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل".
ويوم السبت الماضي، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، إنه لن يكون هناك تبادل للأسرى مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب على غزة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس"، التي استمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعدات للقطاع.