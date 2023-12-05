حماس: لا مفاوضات حتى تنتهي الحرب على غزة

جددت حركة حماس الفلسطينية تأكيدها بأنه "لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وقال أسامة حمدان، القيادي في الحركة، إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى "يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة "تحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين، وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل".