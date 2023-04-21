تجدد الاشتباكات في السودان على وقع تكبيرات العيد

تجددت الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم الجمعة، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، رغم هدنة العيد التي تم الإعلان عنها من قبل قوات الدعم السريع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان نتيجة القصف المتبادل في العاصمة الخرطوم، فيما نشر آخرون مقاطع ترصد استخدام الجيش السوداني صواريخ موجهة عالية الدقة للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع.