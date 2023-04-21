تجدد الاشتباكات في السودان على وقع تكبيرات العيد
تجددت الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم الجمعة، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، رغم هدنة العيد التي تم الإعلان عنها من قبل قوات الدعم السريع.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان نتيجة القصف المتبادل في العاصمة الخرطوم، فيما نشر آخرون مقاطع ترصد استخدام الجيش السوداني صواريخ موجهة عالية الدقة للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع.
ورصدت مقاطع تصاعد أعمدة الدخان الكثيف بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، في مشهد يوثق حدة الاشتباكات صباح أول أيام العيد.
وفي الإطار ذاته، أكدت تقارير محلية تعرض مبنى بشارع الستين وسط الخرطوم لانفجار عنيف، دون إيراد تفاصيل عن سبب الانفجار أو ما خلفه من خسائر بالأرواح.
وفي مدينة الخرطوم بحري، نفذت قوات الجيش السوداني عملية تمشيط واسعة شملت أغلب ساحات وشوارع المدينة.
وفي وقت سابق، قالت قوات الدعم السريع في السودان، إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينتش)، ما يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع الجيش السوداني.
وأضافت قوات الدعم، في بيان، أن "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".
وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".
ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.