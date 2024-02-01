مسؤولون أمريكيون: هجوم الحدود السورية الأردنية نُفذ بمسيّرة إيرانية

قال 4 مسؤولين أمريكيين لـ"رويترز" إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، يوم الأحد الماضي، في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وحمَّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لفصائل متحالفة مع إيران، لكنها قالت أيضًا إن إيران تتحمَّل المسؤولية في نهاية المطاف نظرًا لدعمها هذه الفصائل.