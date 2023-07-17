وزير الاتصال الأردني لـ "إرم نيوز": 220 ألف حساب وهمي استهدفت الأردن من الخارج

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، اليوم الاثنين، إن الأردن تعرَّض لهجمات إلكترونية من قبل 220 ألف حساب وهمي تديرها جهة خارجية، وهي أزمة واجهها الأردن خلال السنوات السابقة.

وشارك الوزير الشبول اليوم الاثنين في جلسة للجنة القانونية بالبرلمان الأردني لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 والذي أثارت بعض التعديلات المقترحة على مواده جدلًا واسعًا بين الأوساط الإعلامية والسياسية في البلاد.

وأوضح الشبول في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "الهدف من وراء ضرب هذا المثال خلال جلسة مناقشة مشروع القانون هو كشف الطريقة التي تحارب بها الدول من خلال الهجمات الإلكترونية في وقت محدد وخلال أزمة محددة".

وأشار الوزير الأردني إلى أن "هذه الواقعة استخدمت كمثال توضيحي فقط لأنها كانت لافتة للانتباه لدينا آنذاك".

وأكد الشبول، أن "تهديد الهجمات الإلكترونية لا يمكن حله ومواجهته في أوقات الأزمات وغيرها إلا من خلال القانون والتشريعات".

وحول الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الجديد، قال الشبول، إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لوجود تحذيرات من جهات مختصة على مستوى العالم لحماية الشعوب من خطاب الكراهية وبث الشائعات ولحماية الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال".

واعتبر الشبول، أن الربط بين حرية الصحافة والجريمة الإلكترونية هو ربط جائر، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لن يمس حرية الصحافة.