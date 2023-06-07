قادة "حماس والجهاد" يبحثون في مصر "تهدئة طويلة الأمد" مع إسرائيل

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الاجتماعات التي عقدت بناءً على توصية مسؤولي الأمن المصريين وبمبادرة من القاهرة، ركزت بشكل أساسي على تحقيق أهداف طويلة الأمد، والسلام في قطاع غزة، وتحسين وضع القطاع الإنساني والاقتصادي.

وكشفت الصحيفة أيضا أنه تم خلال الاجتماعات، تقديم مقترح لتشكيل "حكومة تكنوقراط" فلسطينية، تشرف خلال عام على إجراء انتخابات برلمانية، ومنصب رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبدى قادة الحركتين انفتاحا على الاقتراح ووافقوا عليه في البداية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من أن تتدخل السلطة الفلسطينية في تنفيذه.