السجن لرئيس جامعة القاهرة وعزله بسبب مستحقات لموظفين

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حبس رئيس جامعة القاهرة ومسؤولين آخرين وعزلهم من وظائفهم، بتهمة الامتناع عن صرف مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.

وقضت محكمة الجنح بحبس رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وعميد كلية الزراعة الدكتور سامح عبد الفتاح، وأمين عام كلية الزراعة، 6 أشهر، وعزلهم من وظائفهم.

وكانت النيابة العامة أحالت دعوى تقدم بها موظفون في جامعة القاهرة ضد رئيس الجامعة، وعميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، إلى محكمة الجنح؛ بسبب امتناعهم غير القانوني عن صرف مستحقات مالية لهم.