طبيب يروي لـ"إرم نيوز" كواليس اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

"عشنا ما يشبه أهوال القيامة... تحللت الجثت واضطررنا لدفنها بالمستشفى.." بهذه العبارة افتتح الطبيب خالد أبو سمرة حديثه لـ"إرم نيوز"، وهو يسرد تفاصيل لم تنقلها شاشات القنوات العالمية، بخصوص ما حدث في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

استحضر الطبيب خالد ما عاشه في مستشفى الشفاء الذي اكتظ وقتها بـ60 ألف نازح؛ ما سبّب حالة اختناق وصعّب عملية إسعاف الجرحى.

وأضاف: "الأسوأ بدأ مع اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى، لحظتها بدأت حياة أخرى لكل من كان داخل المستشفى".

"لقد كان المشهد مروّعا.. آلاف النازحين والجرحى والكوادر الطبية داخل أروقة المستشفى وسط صراخ الأطفال والنساء والمصابين.. كانت الفوضى سيدة الموقف ليلتها" يقول آخر طبيب غادر مستشفى الشفاء.

سأل الجنود الإسرائيليون مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية - والذي تم اعتقاله فيما بعد - عن أدقّ التفاصيل المتعلقة بالمستشفى "ومن به من طواقم ونازحين ومكان وجودهم، وما إذا كنا أجرينا عمليات لأسرى".

وأمر الجنود بعدها الجميع بإخلاء المباني، والأمر يشمل حتى الجرحى غير القادرين على الحركة. وفي ساعات الفجر الأولى اكتظت ساحة المستشفى، لتبدأ عمليات التفتيش والاستجواب والتحقيق مع الجميع.