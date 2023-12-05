طبيب يروي لـ"إرم نيوز" كواليس اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء
"عشنا ما يشبه أهوال القيامة... تحللت الجثت واضطررنا لدفنها بالمستشفى.." بهذه العبارة افتتح الطبيب خالد أبو سمرة حديثه لـ"إرم نيوز"، وهو يسرد تفاصيل لم تنقلها شاشات القنوات العالمية، بخصوص ما حدث في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.
استحضر الطبيب خالد ما عاشه في مستشفى الشفاء الذي اكتظ وقتها بـ60 ألف نازح؛ ما سبّب حالة اختناق وصعّب عملية إسعاف الجرحى.
وأضاف: "الأسوأ بدأ مع اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى، لحظتها بدأت حياة أخرى لكل من كان داخل المستشفى".
"لقد كان المشهد مروّعا.. آلاف النازحين والجرحى والكوادر الطبية داخل أروقة المستشفى وسط صراخ الأطفال والنساء والمصابين.. كانت الفوضى سيدة الموقف ليلتها" يقول آخر طبيب غادر مستشفى الشفاء.
سأل الجنود الإسرائيليون مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية - والذي تم اعتقاله فيما بعد - عن أدقّ التفاصيل المتعلقة بالمستشفى "ومن به من طواقم ونازحين ومكان وجودهم، وما إذا كنا أجرينا عمليات لأسرى".
وأمر الجنود بعدها الجميع بإخلاء المباني، والأمر يشمل حتى الجرحى غير القادرين على الحركة. وفي ساعات الفجر الأولى اكتظت ساحة المستشفى، لتبدأ عمليات التفتيش والاستجواب والتحقيق مع الجميع.
من طبيب إلى حفار قبور
مرت أيّام والحياة تسوء داخل مستشفى الشفاء والموت يحصد المزيد من الأرواح، وعمليات التحقيق متواصلة مع الجميع.
يقول الطبيب أبو سمرة "لقد حقّقوا معي أكثر من 15 مرة خلال عدة أيام، سألوني في كل مرة عن أماكن الأسرى وما إذا قمت بعلاجهم أو أجريت عمليات جراحية لهم .. كان الضرب والتعذيب والتكبيل أدوات التحقيق معي".
بتأثر يستحضر الطبيب مشاهد مروعة من المُحال نسيانها "في إحدى الليالي تكدّست أكثر من 150 جثة في ساحة المستشفى الرئيسة وكان ذلك خلال وجود الجنود داخل المستشفى، بدأت الجثث تتحلل وبدأنا نشاهد الديدان تخرج منها، فطلبت من الجنود أن يسمحوا لنا بدفنهم، لم يقبلوا إلا بعد إلحاح شديد".
المهمة كانت غاية في الصعوبة يقول الطبيب الشاب" فقد كنا 7 من أفراد الطاقم الطبي والنازحين، شرعنا في الحفر لدفن الجثث التي بلغ عددها 200 يومذاك".
"تجريف الجثث"
خلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء، النازح بات ممرضًا والطبيب تحوّل إلى حفار قبور، يقول الطبيب أبو سمرة "بدأنا بعملية حفر لأكثر من 10 ساعات متواصلة، لكن لم نستطع خلالها دفن أكثر من 40 جثة فقط، خارت قوانا خاصة مع غياب عدة الحفر اللازمة، والأسوأ كان عدم وجود مكان لدفنهم، ووسط حيرتنا قامت الجرافة الإسرائيلية "بتجريف" الجثامين.
كان من الصعب تحمل منظر الجثث وهي تُساء معاملتها بهذه الطريقة، فقد كان "مشهدًا تقشعر له الأبدان.. وكأنهم أكوام قمامة" على حد وصف الطبيب.
تم نقل الجثث بعدها عبر شاحنات إلى جهة مجهولة "وصلنا لاحقًا أنه تم دفنهم في مقابر جماعية بخانيونس" بحسب أبو سمرة.
"استعملوني كدرع بشرية"
وسرد الطبيب في حديثه لـ"إرم نيوز" تفاصيل ما عاشه من "أهوال" في هذا المستشفى في غزة ويقول "ذات ليلة قام الجنود باستخدامي كدرع بشرية وطافوا بي المكان بحثًا عن دليل لإدانة المجمع الطبي، كنت أتنقل وسط الرصاص المتطاير حولي، وإن نجوت من إطلاق النار لم أنجُ من الضرب.. لم أتوقع يومًا أن أتعرَّض إلى هذه الممارسات".
حبة تمر يوميًّا..
في ظل حصار مطبق يتابعه العالم، عانى كلُّ مَن كان بمستشفى الشفاء، إضافة للتعذيب والترهيب والتهديد بالموت، من الجوع والعطش لأيام.
ويقول الدكتور خالد إن "تمرة واحدة طيلة يوم كامل، كانت الوجبة الوحيدة التي نحصل عليها، مع غياب شبه تام للماء".
اضطر ذات ليلة الدكتور لطلب الماء من الجنود الإسرائيليين، ولأنه تجرأ على " طلب الرفاهية" قام الجنود بتجريده من ملابسه إلاّ من اللباس الداخلي، وحققوا معه مستعملين الأدوات ذاتها "الضرب والإهانة والشتم".
حصل بعدئذ على "مياه سيئة الطعم.. لكنهم صوّروا مشهد تقديم الماء ليمرروا رسالة للعالم على أنهم يعاملون المدنيين بأخلاق وضمير إنساني" وفق تعبيره.
اضطر كل مَن في المشفى بعد ذلك للنزوح، فيما تم اعتقال العشرات من الكوادر الطبية، منهم مدير المستشفى الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من النازحين.
يتابع الطبيب "لم يبق غيري برفقة أربعة أطباء آخرين وبعض الجرحى الذين لا يستطيعون السير أو تحمُّل مشقة النزوح، ضاقت بنا الحال وتم قطع الكهرباء عنا، ومُنعنا من استخدام المستلزمات الطبية الموجودة في المستودعات".
جاءت آنذاك لحظة النزوح إلى الجنوب، وعلى متن حافلات الأمم المتحدة عاش الدكتور الفلسطيني ومَن معه معاناة من نوع آخر، على حد وصفه.
واعتقد أن خروجهم من ذلك المستشفى سيكون نهاية للمأساة، لكن ما شاهدوه بالطريق كان "مأساة أخرى"، مضيفًا: "صدمنا بتكدس الجثث بالشوارع وركام المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية".