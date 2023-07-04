مجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة أحداث جنين
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة الجمعة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية منذ سنوات.
وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع في ضوء التطورات المقلقة في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من عمليته في جنين هي "تدمير البنية التحتية للعنف وكسر الرواية التي نشأت حول جنين ومخيمها للاجئين على أنها ملاذ للإرهابيين، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة" على حد تعبيره.