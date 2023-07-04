مجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة أحداث جنين

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من عمليته في جنين هي "تدمير البنية التحتية للعنف وكسر الرواية التي نشأت حول جنين ومخيمها للاجئين على أنها ملاذ للإرهابيين، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة" على حد تعبيره.