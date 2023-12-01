كسر الجمود السياسي بليبيا يتصدر مباحثات تكالة في روسيا
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة مع مجلس الدومة الروسي سبل كسر الجمود السياسي في البلاد، وذلك بعد أيام من دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى لقاء خماسي بين فرقاء ليبيا لحلحلة الوضع.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن: "تكالة بحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا والعلاقات بين موسكو وطرابلس".
وأضاف البيان أن "اللقاء بحث أيضا مناقشة الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات، إضافة لسبل الدفع بالعلاقات الروسية الليبية وتعزيزها في شتى المجالات".
ويؤدي تكالة زيارة منذ أيام إلى روسيا وذلك بعد زيارة أولى قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما تراوح الأزمة الليبية مكانها بعد سنتين من تعثر تنظيم الانتخابات العامة إثر خلافات حول القوانين الانتخابية.
ومؤخرا دعا المبعوث الأممي إلى لقاء خماسي بين الأطراف الرئيسية الفاعلة في ليبيا وهي: الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.
وفيما رحب المجلس الأعلى للدولة بهذه الدعوة، فإن البرلمان رفضها بعد أن استثنت حكومة شكلها في وقت سابق ويرأسها أسامة حماد.