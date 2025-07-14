محكمة تونسية تقضي بسجن الخطيب الإدريسي 22 سنة

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيًّا وحضوريًّا، بالسجن لمدة 22 عامًا بحق الخطيب الإدريسي ومتهمين آخرين، أحدهم موقوف والآخر فار، بتهم تتعلق بالتحريض على الانضمام إلى تنظيم إرهابي والقتال في صفوف التنظيمات المتشددة داخل سوريا.

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وبحسب ما أفاد به موقع "موزاييك" المحلي، تعود القضية إلى عام 2023، حين أذنت السلطات القضائية بإيقاف الخطيب الإدريسي برفقة متهمين اثنين في جهة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، فيما تقرر إحالة ثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار.

وتمت محاكمة المجموعة بتهمة الدعوة للالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج البلاد، والسفر إلى سوريا للقتال ضمن صفوف الجماعات المسلحة الناشطة هناك.