مع احتدام المعارك.. مستشفيات الخرطوم على شفا كارثة إنسانية

تعقد الوضع الإنساني في السودان لدرجة مهولة، وانعكس بشكل كبير على أداء المستشفيات في العاصمة الخرطوم، حيث باتت المراكز الصحية شبه مهجورة من طواقمها الطبية بسبب القصف المدفعي حولها، وتكدست الجثث، وانتشرت الإصابات في كل مكان.

ويصف الأطباء وموظفو المستشفيات الظروف المروعة المتمثلة في عدم وجود مياه للتنظيف وقلة الكهرباء اللازمة لتشغيل معدات إنقاذ الحياة ونفاد الطعام، ما يضطرهم إلى إرسال المرضى إلى منازلهم ورفض دخول أي مصابين جدد.

ويوجد عدد من أفضل مستشفيات السودان وسط الخرطوم، حيث يدور أشرس قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما يتطلب من الأطباء والمرضى الشجاعة للوقوف في وجه إطلاق النار والقصف.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن 270 شخصا على الأقل قُتلوا منذ اندلاع العنف في نهاية الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 2600 شخص إلى جانب آخرين لا يزالون يحتاجون إلى علاج، مما ينذر بكارثة جراء الانهيار السريع لنظام الرعاية الصحية.