غارات إسرائيلية جديدة تستهدف السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين جويتين استهدفتا مواقع في مدينة السويداء جنوبي سوريا.

ولم تكشف "سانا" طبيعة الأهداف التي استهدفها القصف الإسرائيلي، في وقت تحدث فيه ناشطون على منصة "إكس" عن إصابات بين المدنيين جراء الغارتين.

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن الغارات تزامنت مع دخول وفد للتفاوض مع وجهاء السويداء، مشيرة إلى أن إحداها أصابت شاحنة عسكرية عند مدخل المحافظة.

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء إلى 248 قتيلًا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته منها. كما أوضحنا وحذرنا سابقًا... إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".

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ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء في الجنوب معقلهم الرئيسي.