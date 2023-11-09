غارة أمريكية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران

شنت الولايات المتحدة، الأربعاء، ضربات استهدفت منشأة في شرق سوريا قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له كانوا يستخدمونها، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.

وذكر وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز إف-15 وجاءت ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذ إجراءات إضافية دفاعا عن قواتنا ومنشآتنا"، محذرا من مغبة ما وصفه بـ"التصعيد".