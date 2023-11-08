الصليب الأحمر لـ"إرم نيوز": جهود للقاء الأسرى والمحتجزين في إسرائيل وغزة

كشف الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفلسطيني، هشام مهنا عن جهود تبذلها اللجنة للقاء الأسرى والمحتجزين في إسرائيل وغزة، مؤكدا أنها طلبت ذلك من كلا الجانبين.

وأضاف مهنا، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "نطالب السلطات في كلا الجانبين بضرورة السماح لنا بالوصول إلى معلومات تتعلق بمصير من هم في غزة وإسرائيل، بمن في ذلك من المعتقلين في السجون الإسرائيلية".

وأوضح مهنا: "ما زلنا نبحث هذا الأمر مع كلا الجانبين في غزة وإسرائيل ومع الأطراف المعنية في المنطقة أيضًا"، مشيرا إلى أن هناك ردودا من الأطراف المعنية بهذا الملف، "لكنها ليست بالقدر الكافي".

ولفت المسؤول الدولي إلى تسهيل الصليب الأحمر إيصال 4 ممن أطلق سراحهم من قطاع غزة، مبينًا أن ذلك تم بطلب من كلا الطرفين في غزة وإسرائيل.

واستطرد بالقول: "نحن على استعداد لتنفيذ مثل هذه المهمات الإنسانية، ولكن مع ضمان أمن وسلامة الفرق الإنسانية حتى تستمر في أداء مهامها".

وبين مهنا أن "برنامج الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية متوقف منذ أسابيع"، قائلًا: "ليس لدينا أدنى حد من الوصول للمعتقلين الفلسطينيين ولا نعرف أوضاعهم، بالرغم من أن هذا الأمر منصوص عليه باتفاقيات جنيف وفي صلب عمل الصليب الأحمر".