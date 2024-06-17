مقتل 10 مهاجرين إثر غرق قارب في البحر المتوسط

قالت منظمة خيرية ألمانية، اليوم الإثنين، إن 10 مهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوسط ​​بعد أن غمرت المياه قاربهم، لكن تم إنقاذ 51 آخرين كانوا على متن القارب، وفق رويترز.

وذكرت منظمة ريسكشيب، التي تدير سفينة لإنقاذ المهاجرين تسمّى نادير، على منصة "إكس" أنها عثرت على 61 شخصًا على متن قارب خشبي غمرته المياه، بينهم 10 قتلى حاصرهم الماء في الطابق السفلي منه.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن اثنين من الناجين كانا فاقدين للوعي ويتلقيان رعاية طبية، مضيفة أنهما كانا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطارئ.

ولم تقدم ريسكشيب أي تفاصيل حول مكان وزمان إجراء عملية الإنقاذ، ولكن وفقًا لبيانات خدمة التتبع مارين ترافيك دوت كوم، فإن السفينة نادير كانت قبالة ميناء صفاقس شرق تونس، اليوم الإثنين.

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط، ​​منذ العام 2014، ما يجعله أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم انتشال 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا.