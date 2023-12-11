بسبب حرب غزة.. فتور احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم
عادة ما تتحول مدينة بيت لحم في احتفالات عيد الميلاد إلى خلية نحل من الحركة والنشاط التجاري، لكن حرب هذا العام جعلت السياح والزوار يبتعدون عن المدينة الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، وجعلت الفنادق والمطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية تخلو من الزبائن.
يقول أصحاب الأعمال في بيت لحم إنه لم يأت أحد من الزبائن منذ طغيان أنباء هجمات حماس في جنوب إسرائيل على عناوين الأخبار العالمية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقبها من هجوم إسرائيلي على غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صاحب فندق ألكسندر، جوي كانافاتي، الذي عاشت عائلته وعملت في بيت لحم منذ أربعة أجيال، أن الفندق بلا نزلاء.
وأضاف أن هذا "أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق"، لأن "بيت لحم مغلقة في عيد الميلاد، فلا شجرة عيد ميلاد، ولا فرحة ولا روح عيد الميلاد".
وتقع بيت لحم جنوبي القدس مباشرة، وتعتمد بشكل كبير في الدخل والوظائف على الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لرؤية كنيسة المهد.
وقال كانافاتي إن فندقه قبل 7 أكتوبر كان محجوزًا بالكامل لعيد الميلاد، لدرجة أنه كان يبحث عن غرف في مكان آخر في المدينة لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيع الفندق استيعابهم.
ومنذ بدء حرب غزة، ألغى الجميع حجوزاتهم، بما في ذلك حجوزات العام المقبل، كما قال، وأضاف أن كل ما يحصلون عليه عبر البريد الإلكتروني هو إلغاء تلو إلغاء.
وقال كانافاتي إن المطعم كان يعج بأكثر من 120 شخصًا في العشاء كل ليلة، وكانت الحركة والصوت يملآن المكان، أما الآن فإن الصمت هو الذي يسوده.
شهران دون سياح
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت الضفة الغربية ارتفاعًا في هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، والتي بلغت أوجها خلال 15 عامًا هذا العام، قبل هجوم حماس.
وخيم سكون استثنائي على ساحة المهد في بيت لحم أمام كنيسة المهد، التي عادة ما تكون نقطة محورية لاحتفالات عيد الميلاد، وخلا المكان من الحركة، وكذلك الشوارع القريبة، إذ أغلقت معظم متاجر الهدايا أبوابها.
روني طبش، الذي يبيع الصلبان وتماثيل مريم العذراء وغيرها من الأيقونات الدينية في متجر عائلته، قال للوكالة إنه مضى ما يقرب من شهرين دون أي زائر أو سائح، وإنه لا يفتح المتجر إلا كوسيلة للفرار من اليأس، متمنيًا أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
بينما قال علاء سلامة، وهو صاحب مطعم للفلافل، إن مطعمه يعمل بنسبة 10 أو 15% من طاقته، ويقدم الطعام للعائلات الفلسطينية المحلية بدلًا من التدفق المعتاد للزوار الأجانب.
وأضاف أنه لا يواظب على إبقاء المطعم مفتوحًا إلا لأن موظفيه بحاجة إلى العمل، ولأنه دون عمل لن يجدوا ما يطعمون به أسرهم.