بسبب حرب غزة.. فتور احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

عادة ما تتحول مدينة بيت لحم في احتفالات عيد الميلاد إلى خلية نحل من الحركة والنشاط التجاري، لكن حرب هذا العام جعلت السياح والزوار يبتعدون عن المدينة الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، وجعلت الفنادق والمطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية تخلو من الزبائن.

يقول أصحاب الأعمال في بيت لحم إنه لم يأت أحد من الزبائن منذ طغيان أنباء هجمات حماس في جنوب إسرائيل على عناوين الأخبار العالمية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقبها من هجوم إسرائيلي على غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صاحب فندق ألكسندر، جوي كانافاتي، الذي عاشت عائلته وعملت في بيت لحم منذ أربعة أجيال، أن الفندق بلا نزلاء.

وأضاف أن هذا "أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق"، لأن "بيت لحم مغلقة في عيد الميلاد، فلا شجرة عيد ميلاد، ولا فرحة ولا روح عيد الميلاد".

وتقع بيت لحم جنوبي القدس مباشرة، وتعتمد بشكل كبير في الدخل والوظائف على الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لرؤية كنيسة المهد.

وقال كانافاتي إن فندقه قبل 7 أكتوبر كان محجوزًا بالكامل لعيد الميلاد، لدرجة أنه كان يبحث عن غرف في مكان آخر في المدينة لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيع الفندق استيعابهم.

ومنذ بدء حرب غزة، ألغى الجميع حجوزاتهم، بما في ذلك حجوزات العام المقبل، كما قال، وأضاف أن كل ما يحصلون عليه عبر البريد الإلكتروني هو إلغاء تلو إلغاء.

وقال كانافاتي إن المطعم كان يعج بأكثر من 120 شخصًا في العشاء كل ليلة، وكانت الحركة والصوت يملآن المكان، أما الآن فإن الصمت هو الذي يسوده.