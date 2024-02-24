"الدعم السريع" تعلن عن عملية نوعية ضد الجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية نوعية بمواقع تابعة للجيش السوداني، في أم درمان أسفرت عن تدمير طائرة من طراز "أنتونوف" وإصابة طاقمها.

وتتصاعد حدة المعارك في أم درمان منذ نحو أسبوع في مسعى للسيطرة على كامل المدينة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل واسع منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي.

وكشفت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر منصة إكس أن قواتها الخاصة نفذت عملية نوعية كبيرة استهدفت مواقع ما أسمتها "ميليشيا البرهان"، في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير طائرة من طراز "أنتنوف" تابعة للجيش وإصابة طاقمها، مشيرة إلى أن "الطائرة كانت تقوم بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة".