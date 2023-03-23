استئناف الملاحة الجوية بمطار حلب الدولي الجمعة

تستأنف حركة الملاحة الجوية في مطار حلب الدولي، اعتباراً من يوم غد الجمعة، بحسب وزارة النقل السورية.

ويأتي استئناف العمل في المطار في أعقاب تعرضه لأضرار جراء ضربة جوية إسرائيلية، نفذت أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية، أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار.

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.