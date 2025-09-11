logo
العالم العربي

استهدفت مركزاً لحزب الله.. سلسة غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني (فيديو)

استهدفت مركزاً لحزب الله.. سلسة غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني (فيديو)
غارات إسرائيلية سابقة على لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، ظهر اليوم الخميس، سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين جردي جنتا وقوسايا في البقاع شرقي لبنان.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الغارات استهدفت مركزا لحزب الله، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وصباح اليوم أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نسف مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وبحسب الوكالة، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية.

وشهدت أجواء مدينة صور والقرى المحيطة ومجرى نهر الليطاني، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

أخبار ذات علاقة

عماد أمهز وفي الإطار صورة من عملية خطفه

من تسوركوف إلى عماد أمهز.. تفاصيل صفقة الأسرى السرية مع حزب الله العراقي

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC