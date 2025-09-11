استهدفت مركزاً لحزب الله.. سلسة غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، ظهر اليوم الخميس، سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين جردي جنتا وقوسايا في البقاع شرقي لبنان.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الغارات استهدفت مركزا لحزب الله، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وصباح اليوم أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نسف مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وبحسب الوكالة، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية.

وشهدت أجواء مدينة صور والقرى المحيطة ومجرى نهر الليطاني، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.