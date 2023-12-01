خلافات نادرة بين أمريكا وإسرائيل ومساران لاستئناف العملية العسكرية في غزة

تتزايد المؤشرات على نية الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية لمناطق جنوب قطاع غزة حال استئناف الحرب، وهي المناطق التي كان الجيش قد أعلنها "مناطق إنسانية آمنة"، وطالب الفلسطينيين من شمال غزة للنزوح إليها.

وأثارت هذه التوجهات خلافات نادرة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أشارت مصادر إسرائيلية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتجنب المزيد من الضغط العربي والدولي المطالب بوقف الحرب.

خلاف نادر

وبحسب ما نقل موقع "والا" عن مصادر إسرائيلية فإن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار تل أبيب، سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزراء حول مدة العملية العسكرية في غزة".

وأضاف "رد رئيس الأركان هاليفي بأن إسرائيل ستحتاج بضعة أسابيع أخرى، وأوضح بلينكن أنه إذا استمرت العملية بنطاقها وكثافتها الحاليين، فإن الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة سيزداد بشكل كبير".