خلافات نادرة بين أمريكا وإسرائيل ومساران لاستئناف العملية العسكرية في غزة
تتزايد المؤشرات على نية الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية لمناطق جنوب قطاع غزة حال استئناف الحرب، وهي المناطق التي كان الجيش قد أعلنها "مناطق إنسانية آمنة"، وطالب الفلسطينيين من شمال غزة للنزوح إليها.
وأثارت هذه التوجهات خلافات نادرة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أشارت مصادر إسرائيلية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتجنب المزيد من الضغط العربي والدولي المطالب بوقف الحرب.
خلاف نادر
وبحسب ما نقل موقع "والا" عن مصادر إسرائيلية فإن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار تل أبيب، سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزراء حول مدة العملية العسكرية في غزة".
وأضاف "رد رئيس الأركان هاليفي بأن إسرائيل ستحتاج بضعة أسابيع أخرى، وأوضح بلينكن أنه إذا استمرت العملية بنطاقها وكثافتها الحاليين، فإن الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة سيزداد بشكل كبير".
ونقل الموقع عن هاليفي قوله إن "عملية الجيش الإسرائيلي في غزة بما في ذلك جنوب القطاع، من المتوقع أن تستمر بضعة أسابيع أخرى".
وأوضح أن "في واشنطن هناك قلق عميق بشأن استئناف نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، حيث يتركز نحو مليوني فلسطيني".
وقال الموقع العبري إن "مصدراً مطلعاً على مضمون اللقاء استخدم عبارة (تبادل صادق لوجهات النظر) لوصف الخلافات التي برزت في اللقاء بشأن استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في غزة".
واقع ميداني
ويرى الخبير والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن "ما سيحكم سير العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي الظروف الميدانية ومحاولة البحث عن صيد ثمين، يستطيع الجيش الإسرائيلي تقديمه للجمهور على أنه انتصار يؤثر على حماس".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الخلافات – إن وجدت – بين أمريكا وإسرائيل حول توسيع العملية العسكرية البرية لجنوب قطاع غزة لن تؤثر على توجهات الحكومة الإسرائيلية"، مرجحاً أن تتجاهل إسرائيل التحذيرات من تصاعد الغضب العالمي بشأن تحركاتها العسكرية في غزة.
وتابع: "إسرائيل وضعت هدفاً عريضاً للحرب يتمثل في القضاء على حماس أو بالحد الأدنى إضعافها للحد الذي يفقدها السيطرة على قطاع غزة، وهو هدف لا تختلف عليه العديد من الدول العظمى في العالم، ما يحتم عليها التحرك نحو بقية مناطق القطاع".
ويشير إلى أن سيناريوهات استئناف العملية العسكرية بالنسبة لإسرائيل في قطاع غزة ستكون عبر مسارين؛ الأول يتعلق بالتمكن من تصفية عدد كبير من قيادات الصف الأول في حماس عبر الضربات الجوية، أو الدخول برياً لمناطق جنوب القطاع.