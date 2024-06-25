امرأة في تكساس تحاول قتل طفلة أمريكية من أصول فلسطينية (فيديو)
تحقق السلطات الأمريكية في محاولة قتل طفلة فلسطينية مسلمة، تحمل الجنسية الأمريكية، تبلغ من العمر 3 سنوات، على يد امرأة من تكساس.
ورغم أن الحادث وقع الحادث في شهر مايو/ أيار، إلا أنه حظي باهتمام وسائل الإعلام، الاثنين، بعد أن قدم "مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية" الدعم للضحايا، وأصدر بياناً صحفياً حدد فيه الدين والنسب.
وقالت الشرطة، في بيان لها، الاثنين: "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وسبق لها أن أدلت بتصريحات عنصرية".
وأضافت: "هذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت". فيما قال مكتب المدعي العام في المنطقة إنه يراجع القضية.
ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية "يولس" في "دالاس فورت وورث".
وتشاجرت المتهمة مع والدة الطفلة، التي كان برفقتها أيضاً ابن عمره 6 أعوام، بعد أن سألتها الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.
وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف، وتبلغ 42 عاماً، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغ من العمر 3 سنوات وحاولت الإمساك بالصبي الآخر.
وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.
وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.
ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات رهاب الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع الأحدث في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس جو بايدن اليوم الاثنين إنه "منزعج جداً" من التقارير الواردة عن الحادث.