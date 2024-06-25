امرأة في تكساس تحاول قتل طفلة أمريكية من أصول فلسطينية (فيديو)

تحقق السلطات الأمريكية في محاولة قتل طفلة فلسطينية مسلمة، تحمل الجنسية الأمريكية، تبلغ من العمر 3 سنوات، على يد امرأة من تكساس.

ورغم أن الحادث وقع الحادث في شهر مايو/ أيار، إلا أنه حظي باهتمام وسائل الإعلام، الاثنين، بعد أن قدم "مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية" الدعم للضحايا، وأصدر بياناً صحفياً حدد فيه الدين والنسب.

وقالت الشرطة، في بيان لها، الاثنين: "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وسبق لها أن أدلت بتصريحات عنصرية".

وأضافت: "هذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت". فيما قال مكتب المدعي العام في المنطقة إنه يراجع القضية.