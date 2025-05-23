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العالم العربي

جرمانا "تغلي" من جديد.. مقتل وإصابة عناصر بالأمن السوري

جرمانا "تغلي" من جديد.. مقتل وإصابة عناصر بالأمن السوري
قوات الأمن السورية في جرماناالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 3:47 م

أسفرت اشتباكات بين عناصر الأمن السوري ومتهمين بـ"الترويج للممنوعات" في منطقة جرمانا (ذات الأغلبية الدرزية) في ريف دمشق، اليوم الجمعة، عن إصابة 5 من رجال الأمن، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه. 

فيما أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية" السورية بانتهاء العملية الأمنية في جرمانا، بعد تحييد أفراد عصابة تجارة المخدرات.

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وكانت شبكة "السويداء 24" المحلية نقلت عن مصادر في جرمانا، أن الحادثة بدأت عند الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد محاولة قوة من الأمن العام مداهمة منزل شخص متهم بالترويج للمخدرات في جرمانا، وخلال المداهمة، تبادلوا إطلاق النار، التي انتهت بمقتل الشخص المتهم.

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لكن بعد ساعات على الحادثة، هاجم مجموعة من شركاء "المتهم"، مركز الأمن العام في جرمانا، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات وطاردهم عناصر الأمن حتى مقر إقامتهم. 

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