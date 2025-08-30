الجيش اللبناني ينهي نزع السلاح الفلسطيني من مخيم "برج البراجنة" (صور)

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إنهاء عملية تفريغ مخيم "برج البراجنة" من السلاح، ضمن حملة سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ونشر الجيش اللبناني، عبر حسابه بمنصة "إكس"، صوراً لحصيلة السلاح الفلسطيني الذي تم جمعه خلال الحملة الأمنية في مخيم "برج البراجنة".

وجاء في بيان للجيش: "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".

وأضاف البيان: "شملت عملية التسلُّم أنواعا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "استلام كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور تنفيذا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن أن الجهات المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح "منظمة التحرير" الموجود في المخيمات اللبنانية.

وأشار إلى أن سحب سلاح "منظمة التحرير"، الخميس، شمل مخيمات "الرشيدية" و"البص" و"البرج الشمالي"، وتم تقديمه للجيش اللبناني كعهدة "وديعة"، مشيراً إلى استكمال عمليات التسليم في باقي المخيمات تباعا.

وأضاف، أن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو/ أيار الماضي.