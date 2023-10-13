الأردن.. مسيرات دعم لفلسطين وغزة تنطلق نحو الحدود
انطلقت في الأردن، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية باتجاه الحدود مع الأراضي الفلسطينية، للتعبير عن التضامن والدعم، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وانتشرت مقاطع مصورة لعشرات الأردنيين يحملون علم فلسطين متجهين نحو الحدود، بمركباتهم وعلى أقدامهم، هاتفين "على الحدود يا ابن بلادي عالحدود".
وتأتي هذه التظاهرة تلبية لنداء التضامن الذي أطلقه الفلسطينيون، ولتنضم إلى مثيلاتها في العراق واليمن وإيران.
من جهتها، دعت مديرية الأمن العام، المواطنين كافة للتقيّد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكدة على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها.
وأوضحت في بيان لها أن رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إنّ البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن.
وطالب المتحدث باسم الأمن العام بالتقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.