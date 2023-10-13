الأردن.. مسيرات دعم لفلسطين وغزة تنطلق نحو الحدود

انطلقت في الأردن، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية باتجاه الحدود مع الأراضي الفلسطينية، للتعبير عن التضامن والدعم، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وانتشرت مقاطع مصورة لعشرات الأردنيين يحملون علم فلسطين متجهين نحو الحدود، بمركباتهم وعلى أقدامهم، هاتفين "على الحدود يا ابن بلادي عالحدود".

وتأتي هذه التظاهرة تلبية لنداء التضامن الذي أطلقه الفلسطينيون، ولتنضم إلى مثيلاتها في العراق واليمن وإيران.