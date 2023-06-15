مقتل فلسطيني من "عرين الأسود" خلال اشتباك في نابلس

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصرها خلال اشتباك مسلح مع قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة فجرًا.

وأعلنت المجموعة في بيان نعي مقتل خليل الأنيس، ويبلغ 20 عامًا، وينحدر من مخيم "العين"، خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي.

وكان الشاب الأنيس توفي متأثرًا بجروحِه بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباك المسلح، بحسب مصادر فلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بعملية في نابلس استمرت حتى فجر الخميس، موضحًا أنه "تم تحديد إصابات" خلالها.