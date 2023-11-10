مسؤولون في غزة: المستشفيات تتعرض لهجمات إسرائيلية جديدة

قال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل، أو بالقرب منها، اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين إليه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وأضاف القدرة أن إسرائيل استهدفت باحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، مما أدى لوقوع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقالت إسرائيل إن حماس تخفي مراكز قيادة وأنفاقًا تحت مستشفى الشفاء، وهو ما تنفيه الحركة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على بيان القدرة.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية منذ شهر للقضاء على حماس، في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.