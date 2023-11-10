مسؤولون في غزة: المستشفيات تتعرض لهجمات إسرائيلية جديدة
قال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل، أو بالقرب منها، اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين إليه.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.
وأضاف القدرة أن إسرائيل استهدفت باحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، مما أدى لوقوع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقالت إسرائيل إن حماس تخفي مراكز قيادة وأنفاقًا تحت مستشفى الشفاء، وهو ما تنفيه الحركة.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على بيان القدرة.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية منذ شهر للقضاء على حماس، في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وجعلت الحملة الإسرائيلية مستشفيات غزة تواجه صعوبة في مواكبة أعداد الجرحى الذين يتدفقون إليها، وسط نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18 من أصل 35 مستشفى في غزة، و40 مرفقًا صحيًا آخر خارج الخدمة، إما بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لمستشفى الشفاء، قالت إنها تظهر آثار هجوم إسرائيلي على موقف للسيارات كان يحتمي به النازحون ويراقبه الصحفيون.
وشوهدت بركة من الدماء بجوار جسد رجل يتم وضعه على نقالة.
من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة "إكس"، إنه "مع استمرار الضربات والقتال بالقرب من مستشفى الشفاء، نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة آلاف المدنيين هناك، ومن بينهم الكثير من الأطفال، الذين يبحثون عن الرعاية الطبية والمأوى".
كما أفاد القدرة بأن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال شهدا سلسلة من الهجمات والقصف المباشر اليوم الجمعة.
وأضاف أن الغارات على أرض مستشفى الرنتيسي أدت إلى اشتعال النيران في سيارات، ولكن تم إخمادها جزئيًا.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن انفجارات وقعت بالقرب من المستشفى الإندونيسي خلال الليل، مما ألحق أضرارًا بأجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من القطاع الساحلي الضيق.
ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الانفجار، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقالت في بيان: "إندونيسيا تدين مرة أخرى الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية في غزة".