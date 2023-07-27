قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة السيدة زينب في دمشق

قُتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح، مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية.

وأوردت الوزارة في بيان على حسابها على تلغرام أن "انفجار العبوة الناسفة" أسفر أيضاً عن إصابة 26 شخصاً آخرين، فيما أوردت وزارة الداخلية السورية أن "التفجير الارهابي" وقع جراء "انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي".

وقال إبراهيم (39 عاماً) الموظف في المنطقة لفرانس برس "سمعنا صوت انفجار ضخم وبدأ الناس يركضون (...) قبل أن تصل سيارات الإسعاف، وتطوق القوى الأمنية المكان".

وأشار إلى أن التفجير وقع "قرب مقر أمني (...) على بعد نحو 600 متر من مقام السيدة زينب.

وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في المنطقة بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية.

والثلاثاء، أصيب مدنيان بانفجار دراجة نارية في المنطقة ذاتها، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق. ولم تتضح أسباب انفجار الدراجة النارية.