هل تنجح مساعي "إيغاد" بنشر قوات أفريقية في السودان ؟

أثارت دعوة قمة "إيغاد" لنشر القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا "إيساف" داخل السودان لحفظ الأمن وايصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، تساؤلات حول إمكانية انتشار تلك القوة وتحقيق أهدافها.

ودعت قمة مجموعة دول "إيغاد" الأفريقية المنعفدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، الدول المشكلة لقوات "إيساف" إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.

وتأسست قوات "إيساف" وهي اختصار لـ"قوات طوارئ شرق أفريقيا" عام 2004، وتتضمن ثلاثة مكونات: "عسكري وشرطي ومدني" بمشاركة 10 دول هي السودان، كينيا، إثيوبيا، أوغندا، رواندا، بورندي، سيشل، الصومال، جزر القمر، وجيبوتي.

لا بديل عن الدبلوماسية

وقال المحلل الأمني، الفاتح عثمان محجوب، إن "قرارات قمة "إيغاد" تشكل خطرًا على السودان، فيما يتعلق بدعوتها إلى تدخل قوات شرق أفريقيا في البلاد وحظر الطيران والمدفعية الثقيلة".

وأضاف في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "تدخل "إيساف" سيكون بالتنسيق مع الحكومة السودانية، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الكيني بأن السودان لا يوجد به حاليًّا حكومة.

وأكد محجوب، أن " أي تدخل دولي أو إقليمي في السودان سينظر إليه على نطاق واسع بأنه غزو وسيجابه بمقاومة واسعة، وفي حال اختارت (إيساف) التحالف مع أحد طرفي الصراع سيزداد الأمر تعقيدًا وستكون العواقب كارثية"، على حد وصفه.