"الدعم السريع" تحذر قيادة وقوات الشرطة السودانية من الدخول في الحرب

حذَّرت قوات "الدعم السريع" في السودان، قيادة الشرطة وقواتها، من الدخول في الحرب الدائرة مع الجيش السوداني، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان لها، اطلع عليه "إرم نيوز"، إنها حذَّرت "مرارًا وتكرارًا قيادة الشرطة وقواتها من الدخول في هذه المعركة التي هم ليسوا طرفًا فيها".

وأكدت أنها دعتهم إلى "قطع الطريق أمام محاولات توسيع دائرة الحرب، لكنهم لم يستبينوا النصح"، مجددة دعوتها "لكل الشرفاء في الأجهزة النظامية كافة ،خاصة شرفاء القوات المسلحة، بالانضمام إلى خيار الشعب".

وكانت القوات أعلنت عن "السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي" والتي قالت إنها كانت تتمنى أن "تنأى بنفسها عن هذا الصراع"، إلى جانب السيطرة على معسكر "عوض خوجلي".

وأكدت القوات أنها استولت في سيطرتها تلك على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر، إلى جانب أسر ومقتل المئات من ضباط وأفراد الجيش السوداني.