في ظل أزمة حقل "الدرة".. دعوة لوزير خارجية الكويت لزيارة إيران

تلقّى وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الجمعة، دعوة لزيارة إيران وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت الوكالة إن سالم عبد الله الجابر الصباح، تلقّى أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي، والذي بدوره سلّمه رسالة من حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، تتضمن دعوته لزيارة طهران.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمنياته للسفير الإيراني الجديد بالتوفيق في عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار.

وتأتي الدعوة وسط أزمة حقل الدرة للغاز، المشترك بين السعودية والكويت.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية السعودية ملكيتها المشتركة مع الكويت لحقل الدرة للغاز الطبيعي، داعية إيران للتفاوض لفض النزاع في هذا الصدد.

وكان قد أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل آرش/ الدرة"، مؤكدًا "الاستعداد لاستخدام الحقل بشكل مشترك مع الكويت".

وأجرت إيران والكويت محادثات، على مدى سنوات، بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفضِ إلى أي نتائج تذكر.