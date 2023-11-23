صحيفة عبرية: السنوار يسعى لإخلاء جميع سجون إسرائيل من الأسرى

قالت صحيفة إسرائيلية، إن صفقة تبادل الأسرى الوشيكة بين حماس وإسرائيل لم ترق بعد إلى تطلعات الزعيم العسكري لحماس يحيى السنوار، لكنها من وجهة نظره "الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح"، في طريق تحقيق حلمه بإخلاء كل السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الليلة، أن صفقة التبادل المزمعة ليست هي تلك الصفقة التي تطلع إليها السنوار، لا من ناحية الأعداد ولا من ناحية هوية المُفرَج عنهم من الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية وفق القائمة المعلنة.

لكنها قالت إن الصفقة رغم ذلك "تعد بالنسبة إليه (السنوار) في الاتجاه الصحيح؛ إذ تُعدّ المدخل لتحقيق حلمه بإخلاء السجون الإسرائيلية من الأسرى، بعد أن كانت حماس تعهدت لكل الأسرى بتحريرهم"، مضيفة أن تطلع حماس حاليًّا يتركز على إبرام صفقة كبرى في المراحل التالية.

عودة للمعادلة القديمة

وتنص الرؤية الإسرائيلية على أن الدمار الذي حلَّ بشمال غزة ومقار قيادة حماس هناك، فضلًا عن تصفية قيادات ميدانية كثيرة وتضرر القدرات العسكرية للحركة، أوجد قناعة بأن الضغط العسكري الذي تشكله الحرب البرية والمعارك التي لا تتوقف والضربات الجوية ضيَّقت الخناق على حماس، وأسهمت في بلورة صفقة الأسرى بشروط جيدة.

وتركت الصحيفة المجال مفتوحًا، وقالت ربما تلك الرؤية صحيحة، لكنها استطردت بأن حماس "كانت مستعدة بالفعل لدفع هذا الثمن حتى في الأيام الأولى لبدء الحرب (السيوف الحديدية)؛ إذ ترى الحركة أنها نجحت في إجبار إسرائيل على العودة إلى المعادلة ذاتها، المعادلة القديمة والمعروفة بـ(التبادل)".