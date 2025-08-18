بدء اجتماع قادة أوروبا مع ترامب وزيلينسكي
سموتريتش يرفض الاتفاق الجزئي مع "حماس"

سموتريتش يرفض الاتفاق الجزئي مع "حماس"
سموتريتش ونتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 7:08 م

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن رفضه للاتفاق الجزئي الذي وافقت عليه حركة حماس، وذلك في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم.

وكتب الوزير الإسرائيلي: "حماس تتعرض لضغط كبير من احتلال غزة لأنها تدرك أنه يُدمرها ويُنهي تاريخها".

وأوضح: "لهذا السبب تحديدًا يُحظر الاستسلام ومنح العدو طوق نجاة. واصلوا حتى النهاية، انتصروا، وأعيدوا جميع الأسرى دفعة واحدة"، وفق ما أورد موقع "واي نت" العبري.

 وفي وقت سابق أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، الموافقة على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، معربًا عن أمله في أن يكون مقدمة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما صرح عبر حسابه على "فيسبوك".

من جهته، قال مسؤول في الحركة، اليوم الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء موافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

