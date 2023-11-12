معارك ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب الخرطوم

اندلعت، اليوم الأحد، معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، في محاولة للسيطرة على جسر يصل إلى مدينة أم درمان على الضفة الغربية من النيل الأبيض.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع هاجمت صباح اليوم، منطقة جبل أولياء من عدة اتجاهات، حيث احتدمت المواجهات مع قوات الجيش داخل الأحياء السكنية وسط استخدام مكثف للمدفعية الثقيلة.

وأكد الشهود سقوط العديد من القذائف المدفعية والرصاص الطائش وسط أحياء "العباسية، والبجا، والدويحية، والسوق، والحلة الجديدة"، مشيرين إلى أن المعارك لا تزال محتدمة وسط أنباء عن سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة جبل أولياء الجوية التابعة للجيش.

من جهته، قال مصدر عسكري لـ"إرم نيوز"، إن الهجوم على منطقة جبل أولياء يأتي من أجل السيطرة على الجسر الذي يربط بين جنوب مدينتي الخرطوم وأم درمان، وذلك بعد فقدان قوات الدعم السريع لـ"جسر شمبات" الذي جرى تدميره، يوم السبت.

وحسب المصدر فإن الهجوم على جبل أولياء يأتي متزامنًا مع هجوم آخر على "سلاح المهندسين" التابع للجيش، الواقع قرب مقرن النيلين "الأزرق والأبيض"، والذي يقع بين جسرين يربطان بين مدينتي "الخرطوم وأم درمان".