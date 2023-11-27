غزة.. جثث لمجهولي الهوية تتكدس بثلاجات "الآيس كريم"

كشفت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، جانباً مؤلماً من جوانب الحرب الإسرائيلية، وذلك عقب انتشال مئات الجثث المتحللة ومجهولة الهوية من الشوارع والمباني التي كان يصعب الوصول إليها خلال فترات القتال.

وتواصل الفرق الطبية المختصة والمؤسسات الإغاثية جهودها من أجل انتشال وإجلاء الضحايا الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، وكان من الصعب الوصول إليهم خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من كوارث بيئية وصحية نتيجة لذلك.

وتظهر صور رصدها مراسل "إرم نيوز" تكدس الجثث المتحللة ومجهولة الهوية في إحدى ثلاجات الآيس كريم وسط قطاع غزة، وذلك بسبب عدم التعرف عليها وانتظار الإذن من الجهات المختصة لدفنها دون التعرف عليها.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرةً إلى أن بعضاً منهم لا يزال تحت أنقاض البيوت المدمرة والبعض الآخر بالقرب من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي.