وزير الداخلية العراقي يجري مباحثات أمنية في السعودية

من جهتها، قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها إن "الشمري وصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد أمني لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاستخبارات ومكافحة المخدرات وأمن الحدود الدولية والتدريب وغيرها.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية بهدف "التوقيع على بروتوكول للتعاون الأمني بين البلدين ومناقشة استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية في المجالات الأمنية والتدريبية وفي مكافحة المخدرات".

ونقل البيان عن الوزير الضيف قوله إن "الزيارة ستبحث في عدد من الملفات التي تخص العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية العراقية والسعودية، بهدف تطوير التعاون الأمني بين بغداد والرياض".

وأضاف الشمري أنه "سيكون هناك عدد من المباحثات التي تركز على تطوير العلاقات والتنسيق في مختلف المجالات بين البلدين من بينها العمل الاستخباري، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود الدولية، والأدلة الجنائية، والتدريب، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وفق البيان الرسمي".