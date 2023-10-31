عُمان: الرد الإسرائيلي مفرط وصارخ وللفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم

دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي المجتمع الدولي "لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة"، معتبرًا أن العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضروريا للدفاع عن النفس.

وأضاف البوسعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالبًا ما يكونون من الأطفال والمدنيين. جميع الدول تدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها".

وأكد على أن "الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، خاصة استهداف المدنيين وهنا يجب ألّا ننسى أيضًا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه".

وقال الوزير، إن "التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء".