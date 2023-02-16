لبنان.. اقتحام قرية حورتعلا بحثا عن مطلوبين وسقوط جرحى

اقتحمت قوة من الجيش والمخابرات العسكرية في لبنان قرية شرق البلاد، اليوم الخميس، بحثا عن مطلوبين في تجارة المخدرات وجرائم أخرى، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن أصوات إطلاق النار لا تزال تسمع عصر اليوم في بلدة حورتعلا قرب مدينة بعلبك التاريخية بعد أن فتح مطلوبون النار على عناصر الجيش.

وذكر موقع "لبنان 24" أن حوالي 10 إصابات وقعت في صفوف المخابرات العسكرية، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إصابات عديدة في صفوف المطلوبين.