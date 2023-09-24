مقتل شابَين فلسطينييَن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت اثنين من الفلسطينيين في عملية توغل بالضفة الغربية صباح اليوم الأحد. وأضافت أن الشابين الفلسطينيين لقيا حتفهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.

وقالت الوكالة "استشهد الشاب أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، شرق طولكرم". وأضافت أن "جبعاوي أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، في حالة خطيرة جداً، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وأصيب الشاب عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما) بالرصاص الحي في رأسه أيضاً، و"نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته" وفقاً لـ"وفا".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مخيم "نور شمس" بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة إسرائيليون أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية .