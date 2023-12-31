لبحث وقف الحرب.. حميدتي وحمدوك يلتقيان في أديس أبابا
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً بـ"تقدم" بالسودان الأحد، عن لقاء مرتقب بين رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يوم الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي مكتوب تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "وفداً منها بقيادة عبد الله حمدوك، يلتقي الإثنين، بوفدٍ من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها دقلو في أديس أبابا".
وأوضحت أن اللقاء يأتي "إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع، والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي".
وأضافت أن "قوات الدعم السريع استجابت لطلب اللقاء، ولا يزال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان اللقاء معها".
وأعربت التنسيقية، عن "أملها في أن تتكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها الشعب، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 نيسان/أبريل الماضي، بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب".
وكان حمدوك، أرسل الأسبوعين الماضيين، رسالتين خطيتين لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، طلب فيهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور بشأن السبل الكفيلة بوقف الحرب، وفق ما ذكر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وبينما رحب قائد قوات الدعم السريع، الثلاثاء الماضي، بمبادرة رئيس الوزراء السوداني السابق حمدوك لوقف الحرب في السودان، لكن البرهان لم يرد على الرسالة.
ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها التاسع وسط توسع قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على ولايات السودان، فيما برزت دعوات من قوات الجيش للمدنيين بحمل السلاح؛ ما يهدد بدخول البلاد في حرب أهلية.