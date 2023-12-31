لبحث وقف الحرب.. حميدتي وحمدوك يلتقيان في أديس أبابا

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً بـ"تقدم" بالسودان الأحد، عن لقاء مرتقب بين رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يوم الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت التنسيقية في تصريح صحفي مكتوب تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "وفداً منها بقيادة عبد الله حمدوك، يلتقي الإثنين، بوفدٍ من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها دقلو في أديس أبابا".

وأوضحت أن اللقاء يأتي "إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع، والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي".

وأضافت أن "قوات الدعم السريع استجابت لطلب اللقاء، ولا يزال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان اللقاء معها".